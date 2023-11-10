Restaurant Impossible
Folge vom 10.11.2023: Die italienische Bruchbude
66 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 6
Robert Irvine reist ins ländliche Alabama, um der Besitzerin von „Giovanni's Italian Restaurant“ unter die Arme zu greifen und versucht, sich vom strömenden Regen nicht die Laune verderben zu lassen. Chrissy kämpft seit dem plötzlichen Tod ihrer Schwester und Geschäftspartnerin darum, das Lokal am Laufen zu halten, hat aber kaum noch Motivation. Tochter Sophie unterstützt sie, wo sie kann, musste aber deshalb ihren Wunsch, Krankenschwester zu werden, aufgeben. Robert muss Chrissy helfen, ihre Leidenschaft an der Gastronomie wiederzufinden, sonst wird das veraltete Familienlokal nicht überleben.
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Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-14, Season 16-20: Warner Bros. Discovery, Inc.