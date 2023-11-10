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Restaurant Impossible

Die italienische Bruchbude

TLCFolge vom 10.11.2023
Die italienische Bruchbude

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Restaurant Impossible

Folge vom 10.11.2023: Die italienische Bruchbude

66 Min.Folge vom 10.11.2023Ab 6

Robert Irvine reist ins ländliche Alabama, um der Besitzerin von „Giovanni's Italian Restaurant“ unter die Arme zu greifen und versucht, sich vom strömenden Regen nicht die Laune verderben zu lassen. Chrissy kämpft seit dem plötzlichen Tod ihrer Schwester und Geschäftspartnerin darum, das Lokal am Laufen zu halten, hat aber kaum noch Motivation. Tochter Sophie unterstützt sie, wo sie kann, musste aber deshalb ihren Wunsch, Krankenschwester zu werden, aufgeben. Robert muss Chrissy helfen, ihre Leidenschaft an der Gastronomie wiederzufinden, sonst wird das veraltete Familienlokal nicht überleben.

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