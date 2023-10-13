Zum Inhalt springenBarrierefrei
TLCFolge vom 13.10.2023
45 Min.Folge vom 13.10.2023Ab 6

David wollte kochen, sein Mann Darnell einen Ort, um Leute zu entertainen, und so kauften sie das Restaurant „Forks and Flavors“. Doch der Laden läuft schlecht. Die Besitzer haben Probleme mit dem Personal, den Lieferanten und 150.000 Dollar Schulden, worunter auch ihre Beziehung leidet. Wenn etwas schief geht, ist es in Darnells Augen immer Davids Schuld, und er kritisiert ihn so hart, dass der einst leidenschaftliche Koch den Spaß verloren hat. Auch mit den Gästen ist Darnell wenig diplomatisch. Experte Robert ist sich sicher, dass seine Rechthaberei verheerende Auswirkungen auf den Restaurantbetrieb hat.

