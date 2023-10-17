Restaurant Impossible
Folge vom 17.10.2023: Vermächtnis oder Untergang?
44 Min.Folge vom 17.10.2023Ab 6
Robert Irvine ist in Shreveport, Louisiana, auf dem Weg zu „Eddie’s Restaurant“, das Inhaberin Mavice als Erbe ihres Vaters fortführt. Das Fisch-Lokal ist für seine legendären gefüllten Shrimps nach geheimem Familienrezept berühmt, läuft aber seit einiger Zeit schlecht und macht große Verluste, weil Mavice nicht bereit ist, die Vergangenheit loszulassen und moderner zu werden. Starkoch Robert ist vom maroden Zustand des Gastraums erschüttert. Der Putz kommt von den Wänden, die Tür schließt nicht, die Fließen sind kaputt. Außerdem deckt der Verkaufspreis der Speisen nicht einmal die Herstellungskosten.
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
