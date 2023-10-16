Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das „333-Restaurant“ in Grenada, Mississippi, bietet preisgekrönte Steaks und ist für gutes Essen und faire Preise bekannt. Doch seit die Gäste ausbleiben, weil ansässige Militärbasen geschlossen wurden, geht es bergab. Besitzerin Allyson arbeitet nun wieder als Lehrerin und schießt ihr Gehalt ins Lokal, damit es überlebt. Eigentlich sollte sich ihre Servicechefin um den Betrieb kümmern, aber Allyson will alles kontrollieren und jede Entscheidung telefonisch abstimmen. Das bringt Unruhe ins Restaurant und sorgt für schlechte Stimmung beim Personal und bei den Gästen. Kann Profi Robert Irvine das „333“ retten?

