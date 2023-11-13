Restaurant Impossible
Folge vom 13.11.2023: Mamma mia!
67 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 6
In Middletown, New York, hat ein unverzeihlicher Fehler einen Keil zwischen die verheirateten Restaurantbesitzer Franco und Karen getrieben. Franco weigert sich, sich zu ändern, Karen weigert sich, zu erscheinen, ihr Sohn weigert sich, mit ihnen zu arbeiten, und das Restaurant steht kurz vor dem Zusammenbruch. Robert muss ihnen helfen, die Kluft zu überbrücken und einander zu verzeihen, sonst könnten ihr Lokal und ihre Familie an den Streitigkeiten zerbrechen.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality, Kochen
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© Season 12-14, Season 16-20: Warner Bros. Discovery, Inc.