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Restaurant Impossible

Mamma mia!

TLCFolge vom 13.11.2023
Mamma mia!

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Restaurant Impossible

Folge vom 13.11.2023: Mamma mia!

67 Min.Folge vom 13.11.2023Ab 6

In Middletown, New York, hat ein unverzeihlicher Fehler einen Keil zwischen die verheirateten Restaurantbesitzer Franco und Karen getrieben. Franco weigert sich, sich zu ändern, Karen weigert sich, zu erscheinen, ihr Sohn weigert sich, mit ihnen zu arbeiten, und das Restaurant steht kurz vor dem Zusammenbruch. Robert muss ihnen helfen, die Kluft zu überbrücken und einander zu verzeihen, sonst könnten ihr Lokal und ihre Familie an den Streitigkeiten zerbrechen.

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