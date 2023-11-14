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Restaurant Impossible

Benzin und saure Gurken

TLCFolge vom 14.11.2023
Benzin und saure Gurken

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Restaurant Impossible

Folge vom 14.11.2023: Benzin und saure Gurken

66 Min.Folge vom 14.11.2023Ab 6

Robert steht in Opelika, Alabama, vor einer einzigartigen Herausforderung: Er muss ein Restaurant retten, das sich in einer Tankstelle befindet. Die Gesundheit der Besitzerin Penny lässt nach und damit steht auch ihr Lebenstraum als Gastronomin auf der Kippe. Wenn sie nicht mehr als nur das Restaurant umbaut, wird sie alles verlieren.

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