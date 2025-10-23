Brudermord Teil 2 / Geraubte LiebeJetzt kostenlos streamen
Folge 844: Brudermord Teil 2 / Geraubte Liebe
46 Min.Ab 12
1. Fall: Fortsetzung von gestern: Marius sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er soll seinen Bruder mit einem Stemmeisen erschlagen haben, behauptet aber, dass eine Schleuserbande dahinter steckt. 2. Fall: Der 23-jährige Rüdiger soll die Schülerin Isabell auf ihrem Nachhauseweg von der Disco sexuell genötigt haben. Hat er sie überfallen, weil sie ihn ständig abblitzen ließ und verantwortlich dafür ist, dass er seinen Job verloren hat?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
