Richter Alexander Hold

SAT.1Staffel 5Folge 836
45 Min.Ab 12

Sabine wurde in ihrer Wohnung mit einer Fahrradkette erwürgt und kam gerade noch mit dem Leben davon. Hat ihr Ehemann versucht, sie umzubringen, weil sie ihm ein Kuckuckskind untergeschoben hat? Oder ist der Täter ein belgischer Kredithai, von dem plötzlich jede Spur fehlt?

SAT.1
