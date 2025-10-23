Richter Alexander Hold
Folge 842: Heiße Lektion
45 Min.Ab 12
Katharina ist angeklagt, ihren Mann Mark kopfüber in einen glühendheißen Ofen geschubst zu haben, als er eine Pizza backen wollte. Oder wollte ihm Casino-Kumpel Olaf, dem Mark viel Geld schuldet, eine Lektion erteilen?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1