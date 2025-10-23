Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Happy Slapping / Der Jogger Teil 2

SAT.1Staffel 5Folge 827
Happy Slapping / Der Jogger Teil 2

Richter Alexander Hold

Folge 827: Happy Slapping / Der Jogger Teil 2

46 Min.Ab 12

1. Fall: Thorsten sitzt heute den zweiten Tag auf der Anklagebank. Er wird beschuldigt, den Immobilienmakler Diego aus Habgier erschossen zu haben. Aber handelt es sich bei der Leiche wirklich um Diego? 2. Fall: Die pensionierten Polizisten Max und Berthold sind angeklagt, in Roberts Wohnung eingedrungen zu sein und ihm Haschisch "untergejubelt" haben. Wollten die beiden Rentner den Beweis für Roberts Drogenkarriere liefern?

Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

