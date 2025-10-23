Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Adoptivbruder

SAT.1Staffel 5Folge 840
Adoptivbruder

AdoptivbruderJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 840: Adoptivbruder

45 Min.Ab 12

Frank ist angeklagt, seinen Adoptivbruder Rüdiger betäubt und anschließend in seinem Wagen in einem See versenkt zu haben - völlig unklar bleibt, was der Auslöser für die Tat war. Warum behauptet der Angeklagte, sein Bruder habe Selbstmord begangen?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen