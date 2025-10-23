Richter Alexander Hold
Folge 840: Adoptivbruder
45 Min.Ab 12
Frank ist angeklagt, seinen Adoptivbruder Rüdiger betäubt und anschließend in seinem Wagen in einem See versenkt zu haben - völlig unklar bleibt, was der Auslöser für die Tat war. Warum behauptet der Angeklagte, sein Bruder habe Selbstmord begangen?
