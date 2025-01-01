Setzen, Sechs/ Die AutoschieberJetzt kostenlos streamen
Folge 823: Setzen, Sechs/ Die Autoschieber
45 Min.Ab 12
Lucas soll seiner Lehrerin die Handtasche mit dem Klassenbuch darin gestohlen haben. Plötzlich tauchen Tasche und Klassenbuch wieder auf. Was ist das Geheimnis dieser Tasche - und was hat der 14-jährige Schüler damit zu tun?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1