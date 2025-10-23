Richter Alexander Hold
Folge 824: Das Souvenier
45 Min.Ab 12
Die Eheleute Judith und Jonas Gest wurden am deutschen Zoll mit 2,5 kg Heroin im Gepäck festgenommen. Wollte das Pärchen mit dem Verkauf der Drogen die Schulden für ihr Haus abbezahlen oder wurde ihnen der Stoff im Urlaub untergejubelt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1