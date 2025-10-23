Richter Alexander Hold
Folge 854: Die Rache der Streber
45 Min.Ab 12
1. Fall: Der 18-jährige Internatsschüler Florian soll seinen unter Platzangst leidenden Mitschüler Tobias in einen dunklen Kellerraum des Internats gesperrt haben, weil Tobias ihn verpetzt hat. Ist das eine Kampagne der Streberfraktion am Internat, um den Angeklagten endlich rausschmeißen zu können? 2. Fall: Der Obdachlose Werner wird beschuldigt, in einer dunklen Berliner U-Bahn-Station eine Passantin überfallen zu haben - beim Versuch sie zu bestehlen, wurde er überwältigt.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1