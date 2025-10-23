Richter Alexander Hold
Folge 865: Stirb zweimal
45 Min.Ab 12
Der Barkeeper Vincent ist angeklagt, seinen Chef erschossen zu haben, nachdem der seine Schwester vergewaltigt und sie zu weiteren sexuellen Handlungen gezwungen hatte. Oder ist die Mörderin seine Tochter, die ihr Erbe wollte? Und warum stand ein vergifteter Likör auf dem Schreibtisch des Toten?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1