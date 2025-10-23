Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Stirb zweimal

SAT.1Staffel 5Folge 865
Stirb zweimal

Richter Alexander Hold

Folge 865: Stirb zweimal

45 Min.Ab 12

Der Barkeeper Vincent ist angeklagt, seinen Chef erschossen zu haben, nachdem der seine Schwester vergewaltigt und sie zu weiteren sexuellen Handlungen gezwungen hatte. Oder ist die Mörderin seine Tochter, die ihr Erbe wollte? Und warum stand ein vergifteter Likör auf dem Schreibtisch des Toten?

