SAT.1Staffel 5Folge 873
Folge 873: Das Tattoo

45 Min.Ab 12

Ursula wird beschuldigt, ihre Tochter Kira auf einer Party betäubt und ihr anschließend eine Fratze auf das Dekolletee tätowiert zu haben - das Mädchen stand kurz davor, in New York als Model Karriere zu machen. Wollte die überängstliche Mutter verhindern, ihr einziges Kind an die glitzernde Modelszene, an Drogen und Magersucht zu verlieren? Oder handelt es sich um einen Streit unter neidischen Models?

