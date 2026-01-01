Richter Alexander Hold
Folge 877: Verhasste Mutter
45 Min.Ab 12
Um endlich die Leitung des familieneigenen Autohauses übernehmen zu können, soll Lukas versucht haben, seine Mutter Luise mit einem Schraubenschlüssel niederzuschlagen. Luise überlebte den Anschlag, bei dem sie in eine 1,80 Meter tiefe Montagegrube fiel, ist seitdem jedoch querschnittsgelähmt. Die Indizien deuten auf einen Familienstreit hin, aber welche Rolle spielt der langjährige Mitarbeiter Norbert, der kurz vor der Tat von Luise seine Kündigung erhielt?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1