SAT.1Staffel 5Folge 877
Folge 877: Verhasste Mutter

45 Min.Ab 12

Um endlich die Leitung des familieneigenen Autohauses übernehmen zu können, soll Lukas versucht haben, seine Mutter Luise mit einem Schraubenschlüssel niederzuschlagen. Luise überlebte den Anschlag, bei dem sie in eine 1,80 Meter tiefe Montagegrube fiel, ist seitdem jedoch querschnittsgelähmt. Die Indizien deuten auf einen Familienstreit hin, aber welche Rolle spielt der langjährige Mitarbeiter Norbert, der kurz vor der Tat von Luise seine Kündigung erhielt?

