Richter Alexander Hold
Folge 898: Elektroschocker
45 Min.Ab 12
Die Witwe Lisa soll den Kurierfahrer Ansko mit einem Elektroschocker und einer Schneeschaufel so traktiert haben, dass dieser an seinen Verletzungen fast gestorben wäre. Konnte sie es nicht ertragen, Ansko auf freiem Fuß zu sehen, weil er für den Unfall-Tod ihres Mannes verantwortlich war? Oder hat Ansko noch schlimmere Feinde?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1