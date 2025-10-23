Richter Alexander Hold
Folge 900: Deal mit einem Mörder?
45 Min.Ab 12
Der 18-jährige Leszek steht wegen Mordes vor Gericht - unklar ist, warum er eine junge Mutter gefoltert und erdrosselt haben soll. Der Angeklagte schweigt über die Vorgänge und glaubt vielmehr einen "Deal" mit dem Gericht einfädeln zu können. Welche Informationen hat er in der Hinterhand, dass es so auftreten kann?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1