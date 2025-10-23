Richter Alexander Hold
Folge 927: Tödliche Beweisbilder
46 Min.Ab 12
Simon ist angeklagt, Manuela erwürgt und dann mit einem Springseil aufgehängt zu haben. Sie hatte ein Amulett mit einer Speicherkarte geschluckt, auf der Bilder von dem Angeklagten zu sehen sind, auf denen er eine Bank überfällt. Hat sie ihn erpresst oder war sie seine Freundin, wie der Angeklagte behauptet?
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1