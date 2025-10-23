Richter Alexander Hold
Folge 929: Wilde Verfolgungsjagd
45 Min.Ab 12
Der 32-jährige Erwin ist angeklagt, den Wagen des russischen Geldeintreibers Aleksej während einer wilden Verfolgungsjagd von der Straße abgedrängt und danach den schwer verletzten Russen erwürgt zu haben. Mit im Unfallwagen saß die russische Ehefrau des Angeklagten, die er sich aus dem Katalog einer Heiratsagentur hatte vermitteln lassen. Wollte er nicht zulassen, dass Svetlana mit ihrem Liebhaber durchbrennt?
