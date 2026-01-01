Richter Alexander Hold
Folge 936: Ungeliebter Sohn
45 Min.Ab 12
Der 19-jährige Simon ist angeklagt, seinen Stiefvater in dessen Haus überfallen und niedergeschlagen zu haben. Wollte er mit dem geraubten Geld seine Mutter unterstützen, damit sie sich endlich von ihrem tyrannischen Ehemann trennen kann? Andererseits hat sich der Stiefvater auch durch seinen Beruf als Gerichtsvollzieher Feinde gemacht ...
