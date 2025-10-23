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Richter Alexander Hold

Scheinheilig

SAT.1Staffel 5Folge 940vom 23.10.2025
Scheinheilig

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Richter Alexander Hold

Folge 940: Scheinheilig

45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12

Die hochschwangere Supermarktangestellte Verne wird beschuldigt, sich das Vertrauen der 71-jährigen Katherina Reiling erschlichen und unter einem fadenscheinigen Vorwand in ihre Wohnung eingeschleust zu haben. Hat Verne die alte Frau getötet, weil sie sie beim Klauen erwischte? Oder steckt Frau Reilings Enkel dahinter?

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