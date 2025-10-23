Richter Alexander Hold
Folge 940: Scheinheilig
45 Min.Folge vom 23.10.2025Ab 12
Die hochschwangere Supermarktangestellte Verne wird beschuldigt, sich das Vertrauen der 71-jährigen Katherina Reiling erschlichen und unter einem fadenscheinigen Vorwand in ihre Wohnung eingeschleust zu haben. Hat Verne die alte Frau getötet, weil sie sie beim Klauen erwischte? Oder steckt Frau Reilings Enkel dahinter?
Weitere Folgen in Staffel 5
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Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-12: SAT.1 & © Season 8-11: Sat.1 & © Season 7: Sat.1 Gold