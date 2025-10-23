Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Tote im Koffer

SAT.1Staffel 5Folge 956
Der Tote im Koffer

Der Tote im KofferJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 956: Der Tote im Koffer

45 Min.Ab 12

Susanne ist angeklagt, ihren Mann mit einer Axt erschlagen und danach in einem Koffer in der Spree versenkt zu haben. War sie außer sich vor Wut, weil er seine Baufirma in die Insolvenz getrieben hatte und ihr somit nicht mehr den gewohnten Lebensstandard bieten konnte? Oder steckt die eifersüchtige Zwillingsschwester des Mordopfers dahinter?

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen