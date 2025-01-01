Richter Alexander Hold
Folge 979: Mördergroupie
46 Min.Ab 12
Carolin soll den Chauffeur Robert nachts mit einem Messer niedergestochen haben. Handelte sie im Auftrag ihres Freundes, der dank Roberts Aussage eine lebenslange Haftstrafe wegen Mordes absitzt? Oder wurden ihm seine Verbindungen zur italienischen Mafia zum Verhängnis?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1