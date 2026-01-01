Richter Alexander Hold
Folge 983: Das dicke Mädchen
45 Min.Ab 12
Marianne wird vorgeworfen, die Geliebte ihres Mannes in einen leeren Swimmingpool geschubst zu haben. Hatte die Angeklagte ihre Wut auf die Nebenbuhlerin nicht mehr unter Kontrolle oder war es ihr Sohn, der sein Problem mit der neuen Lebensgefährtin seines Vaters auf diese Art lösen wollte?
Genre:Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1