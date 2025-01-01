Richter Alexander Hold
Folge 1550: Aus dem Ruder gelaufen
46 Min.Ab 12
Hat Magnus Hamms Eifersucht ihn tatsächlich so weit gebracht, dass er zum Brandstifter geworden ist? Ihm wird vorgeworfen, den Karaokeclub "Starschmiede" von Zlotán Priskin angezündet zu haben. Er soll rasend eifersüchtig auf Zlotán gewesen sein, weil er seine damalige Freundin Leonie angemacht hat und ihr versprochen haben soll, einen großen Star aus ihr zu machen ... Ist ihm deswegen eine Sicherung durchgebrannt?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1