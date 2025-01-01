Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Die rebellierende Papiertüte

SAT.1 GOLDStaffel 9Folge 1556
Die rebellierende Papiertüte

Folge 1556: Die rebellierende Papiertüte

45 Min.Ab 12

Die mittlerweile arbeitslose Mutter Marie Neuwirth ist angeklagt, ihren damaligen Chef, den Filialleiter Johannes Schmirnau, nach einem wiederholten Streit in den Aufenthaltsraum des Drogeriemarktes eingesperrt zu haben, um daraufhin die Filiale zu verwüsten. Auf der Aufnahme einer Überwachungskamera kann man sehen, wie jemand mit einer Papiertüte über dem Kopf die Regale im Laden zerstört. Steckt wirklich Marie hinter der Tat?

SAT.1 GOLD
