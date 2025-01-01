Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Besorgte Mutter

SAT.1Staffel 9Folge 1552
Besorgte Mutter

Besorgte MutterJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1552: Besorgte Mutter

45 Min.Ab 12

Christine Peuter gilt als strenge und übervorsichtige Mutter. Ist sie zum Schutz ihrer Tochter wirklich so weit gegangen, Roman, den vorbestraften Freund ihrer Tochter Lena, brutal zusammenzuschlagen? Dem nicht genug: Bei der Angeklagten sind zudem elf Gramm Kokain gefunden worden, die sie Roman angeblich unterjubeln wollte, um ihn endgültig hinter Gitter zu bringen. Übersteigerte Mutterliebe oder ein schlimmes Missverständnis?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen