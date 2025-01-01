Zum Inhalt springenBarrierefrei
Marlenes Männer

SAT.1Staffel 9Folge 1559
Folge 1559: Marlenes Männer

46 Min.Ab 12

Der 21-jährige Bastian Leubecher ist angeklagt, den Kneipenbesitzer Erik Hant brutal zusammengeschlagen zu haben. Erik soll Bastian erst die Freundin ausgespannt und dann auch noch peinliche SMS von ihm an seine Exfreundin Marlene in Bastians Schule aufgehängt haben! Marlene ist über Eriks Vertrauensbruch enttäuscht und nimmt den Angeklagten in Schutz. Immerhin hat auch der Bruder des Opfers ein Motiv für die Tat.

Richter Alexander Hold
SAT.1
