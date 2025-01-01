Richter Alexander Hold
Folge 1559: Marlenes Männer
46 Min.Ab 12
Der 21-jährige Bastian Leubecher ist angeklagt, den Kneipenbesitzer Erik Hant brutal zusammengeschlagen zu haben. Erik soll Bastian erst die Freundin ausgespannt und dann auch noch peinliche SMS von ihm an seine Exfreundin Marlene in Bastians Schule aufgehängt haben! Marlene ist über Eriks Vertrauensbruch enttäuscht und nimmt den Angeklagten in Schutz. Immerhin hat auch der Bruder des Opfers ein Motiv für die Tat.
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
