Folge 1557: Shooting gun
45 Min.Ab 12
David Zinnbeck soll seinen einzigen Bruder Gregor bei einem Streit in seiner Jagdhütte erschossen haben, weil Gregor ihre an Alzheimer erkrankte Mutter in ein Heim schicken wollte. David streitet verzweifelt alles ab. Verdächtigt wird auch der Waffennarr Lutz Grünwald, der von Gregor aus der Bundeswehr geworfen wurde. Doch Lutz hat ein wasserfestes Alibi.
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1