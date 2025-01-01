Richter Alexander Hold
Folge 1563: Der falsche Obdachlose
45 Min.Ab 12
Der junge Obdachlose Daniel Urban wurde hinterlistig im Schlaf erschlagen. Seine Freunde wollen wissen, wer dahinter steckt: Der gutbürgerliche Banker Joachim Pitzer soll den Obdachlosen regelmäßig für Sex bezahlt haben. Daniel soll damit gedroht haben, Pitzers Frau von seiner Vorliebe für Straßenjungs zu erzählen und somit seine Ehe und sein Ansehen zu gefährden. Wollte der gut situierte Bankfilialleiter das mit allen Mitteln verhindern?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1