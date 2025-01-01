Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Status ist alles

SAT.1Staffel 9Folge 1571
Status ist alles

Richter Alexander Hold

Folge 1571: Status ist alles

45 Min.Ab 12

Die Angeklagte wird beschuldigt, ihren Ehemann erstochen zu haben. Sie soll ihn zeitlebens schikaniert und dazu gezwungen haben, ihren hohen Lebensstandard zu finanzieren. Hat sie ihn aus Wut getötet, weil er seine Arbeit verloren hat? Oder steckt die jungfräuliche Nachbarin hinter der Tat? Sie hatte sich offenbar in den bedauernswerten Mann verliebt. Wurde sie von ihm zurückgewiesen und hat das nicht verkraftet?

