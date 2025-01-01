Richter Alexander Hold
Folge 1573: Schuh-Tick
46 Min.Ab 12
Der hübschen jungen Angeklagten wird vorgeworfen, einen wohlhabenden Fotografen in seiner Wohnung betäubt und bestohlen zu haben. Sie soll seiner Einladung zu ihm nach Hause nachgekommen sein, obwohl sie ahnte, dass sie es mit einem Schuhfetischisten zu tun hat. Hielt sie ihn aufgrund seiner Neigung für ein leichtes Opfer und hat ihn geschickt mit ihren Füßen abgelenkt? Oder war das Betäubungsmittel ursprünglich für sie selbst bestimmt?
Staffel 9
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1