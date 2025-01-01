Richter Alexander Hold
Folge 1574: Der weisse Massai
45 Min.Ab 12
Die Angeklagte Lea Schlüter soll versucht haben, Salim Turay aus Eifersucht und Wut zu überfahren. Der Halbafrikaner hatte eine längere Internetbeziehung mit der jungen Frau und soll vorgetäuscht haben, dass er in Südafrika lebt und eine kranke Mutter zu versorgen hat. Ist die verliebte Lea durchgedreht, als sie erfahren hat, dass sie ihre Ersparnisse an einen Betrüger geschickt hat? Oder hatte vielleicht ihr cholerischer Ex-Mann etwas mit dem Unfall mit Fahrerflucht zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1