Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der weisse Massai

SAT.1Staffel 9Folge 1574
Der weisse Massai

Der weisse MassaiJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1574: Der weisse Massai

45 Min.Ab 12

Die Angeklagte Lea Schlüter soll versucht haben, Salim Turay aus Eifersucht und Wut zu überfahren. Der Halbafrikaner hatte eine längere Internetbeziehung mit der jungen Frau und soll vorgetäuscht haben, dass er in Südafrika lebt und eine kranke Mutter zu versorgen hat. Ist die verliebte Lea durchgedreht, als sie erfahren hat, dass sie ihre Ersparnisse an einen Betrüger geschickt hat? Oder hatte vielleicht ihr cholerischer Ex-Mann etwas mit dem Unfall mit Fahrerflucht zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen