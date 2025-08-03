Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Der Mann in meinem Bett

SAT.1Staffel 9Folge 1575vom 03.08.2025
Der Mann in meinem Bett

Der Mann in meinem BettJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1575: Der Mann in meinem Bett

45 Min.Folge vom 03.08.2025Ab 12

Der Schreiner Steffen Austen soll den Geschäftsmann Nicolas von Koldenhoff mit einem Ast niedergeschlagen haben. Der Racheakt eines betrogenen Ehemannes? Denn der Schreiner fand den Immobilienmakler bei der Rückkehr von einer Reha in seinem eigenen Ehebett vor. Der Lover seiner Frau hatte sich mit Sack und Pack im Haus der Austens einquartiert. Ist dem gehörnten Ehemann eine Sicherung durchgebrannt?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen