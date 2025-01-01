Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Familie in Angst

SAT.1Staffel 9Folge 1576
Familie in Angst

Richter Alexander Hold

Folge 1576: Familie in Angst

45 Min.Ab 12

Familie Meißner wurde monatelang von einem Unbekannten mit gezielten Anschlägen terrorisiert. Schließlich wird sogar die Freundin des Sohnes von einem Schuss aus dem Garten tödlich getroffen. Der mehrfach vorbestrafte Parkplatzwächter Freddy Gaffal soll die Tat begangen haben, aber er will den Namen seines Auftraggebers nicht preisgeben ... Warum musste das junge albanische Mädchen sterben?

