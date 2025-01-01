Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Innere Werte

SAT.1Staffel 9Folge 1578
Innere Werte

Innere WerteJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1578: Innere Werte

45 Min.Ab 12

Rentner Horst Weininger hat seine beiden Töchter immer unterstützt - auch finanziell. Doch als er erfährt, dass ihn seine jüngste Tochter Anne hintergangen hat, dreht er ihr den Geldhahn zu. Hat er damit sein Todesurteil unterschrieben? Die Vermutung liegt nahe - denn nur kurze Zeit später wird der 74-Jährige mit einem Kissen erstickt. Wollte Anne Weininger auf diesem Weg ihr Erbe sichern?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 11 Staffeln und Folgen