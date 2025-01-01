Richter Alexander Hold
Folge 1581: Nicht mit meiner Schwester
45 Min.Ab 12
Roman Krassnitz macht sich Sorgen um seine 13-jährige Schwester Jenny. Die will mit ihrem gleichaltrigen Freund Dustin Schröder ein Erotikvideo drehen. Um das zu verhindern, soll Roman seine Schwester im fensterlosen Vorratsraum des Jugendzentrums eingesperrt und das Licht ausgeschaltet haben. Bei der Suche nach dem Lichtschalter stürzte Jenny und zog sich schwere Verletzungen zu. War es wirklich der Angeklagte oder wollte Dustin sie mit der Aktion unter Druck setzen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1