Richter Alexander Hold
Folge 1582: Geknebelt und gefesselt
45 Min.Ab 12
Um seiner reichen Verlobten ein standesgemäßes Hochzeitsgeschenk machen zu können, soll Hajo den Import-Exporthändler Carl brutal überfallen und ihm 10.000 Euro geraubt haben. Trieb ihn die Missgunst seines zukünftigen Schwiegervaters Leonhard so weit? Wollte sich Hajo so den Segen des vermögenden Kaufhausbesitzers erkaufen?
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
12
Copyrights:© SAT.1