Richter Alexander Hold
Folge 1584: Besuch vom Telefonmann
45 Min.Ab 12
Uwe ist mit seinen Kindern hoffnungslos überfordert, seit seine Frau wegen Internetbetrugs für zehn Monate ins Gefängnis musste. Brannten seine Sicherungen durch, als der Fernmeldetechniker Marcel sich weigerte, seine Telefonleitung zu reparieren? Folgte Uwe ihm und schlug ihn mit einem Stück Regenrinne bewusstlos?
Weitere Folgen in Staffel 9
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Richter Alexander Hold
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1