Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Richter Alexander Hold

Besuch vom Telefonmann

SAT.1Staffel 9Folge 1584
Besuch vom Telefonmann

Besuch vom TelefonmannJetzt kostenlos streamen

Richter Alexander Hold

Folge 1584: Besuch vom Telefonmann

45 Min.Ab 12

Uwe ist mit seinen Kindern hoffnungslos überfordert, seit seine Frau wegen Internetbetrugs für zehn Monate ins Gefängnis musste. Brannten seine Sicherungen durch, als der Fernmeldetechniker Marcel sich weigerte, seine Telefonleitung zu reparieren? Folgte Uwe ihm und schlug ihn mit einem Stück Regenrinne bewusstlos?

Weitere Folgen in Staffel 9

Alle Staffeln im Überblick

Richter Alexander Hold
SAT.1
Richter Alexander Hold

Richter Alexander Hold

Alle 12 Staffeln und Folgen