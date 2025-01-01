Zum Inhalt springenBarrierefrei
Richter Alexander Hold

Siggi und das Gammelfleisch

SAT.1Staffel 9Folge 1586
Siggi und das Gammelfleisch

Richter Alexander Hold

Folge 1586: Siggi und das Gammelfleisch

45 Min.Ab 12

Restaurantkritiker haben es nicht immer leicht - doch als Thomas Bach in einer Gaststätte Gammelfleisch serviert wurde, kam es zum Eklat. Wollte sich Besitzerin Siggi mit der Aktion für eine schlechte Kritik rächen? Oder hat ihr Sohn die Finger im Spiel, weil er sich das Lokal zu eigen machen will? Ein Indiz ist sein Verhalten vor Gericht, als er seiner Mutter in den Rücken fällt ...

