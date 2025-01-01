Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1587
Folge 1587: Der Transporter

45 Min.Ab 12

Der ehemalige Sicherheitsmann Jochen ist seit einem schweren Unfall an den Rollstuhl gefesselt. Inzwischen stehen ihm die Schulden bis zum Hals. Ist seine Frau in ihrer Verzweiflung tatsächlich so weit gegangen, den Geldtransporter der Firma zu überfallen, bei der ihr Ehemann früher gearbeitet hat? Brachte es die zweifache Mutter wirklich fertig, einen ehemaligen Kollegen von Jochen mit Elektroschocks niederzustrecken? Richter Alexander Hold geht der Sache auf den Grund.

SAT.1
