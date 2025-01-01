Zum Inhalt springenBarrierefrei
Totgespritzt

SAT.1Staffel 9Folge 1588
46 Min.Ab 12

Markus Kuhn ist Medizinstudent und soll den neuen Freund seiner Ex mit medizinischem Fachwissen getötet haben: Angeblich hat er ihm eine Spritze mitten ins Herz gerammt. War die Tat ein vergeblicher Versuch, seine Freundin zurückzugewinnen? Oder hatte der ermordete Adrian noch andere Feinde? Verdächtige Fotos seines Geschäftspartners Filippos rücken den Sachverhalt in ein anderes Licht ...

