Richter Alexander Hold

Trink, Brüderlein, Trink

SAT.1Staffel 9Folge 1589
Trink, Brüderlein, Trink

Richter Alexander Hold

Folge 1589: Trink, Brüderlein, Trink

46 Min.Ab 12

Der zehnjährige Daniel wurde völlig betrunken auf einem Spielplatz aufgefunden. Er hatte eine schwere Alkoholvergiftung. Hat der 15-jährige Jeremy den kleinen Daniel zum Trinken gezwungen, weil Daniels großer Bruder ihn wegen Brandstiftung bei der Polizei angezeigt hatte? Oder will Daniel dem Angeklagten nur die Schuld für seine Alkoholexzesse in die Schuhe schieben?

