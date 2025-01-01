Richter Alexander Hold
Folge 1590: Der zweite Geburtstag
45 Min.Ab 12
Karolina hat den Verdacht, dass ihr Freund sie mit ihrer besten Freundin betrügt. Rasend vor Wut stellt sie ihn zur Rede - doch das Gespräch endet in Handgreiflichkeiten. Karolina schleudert daraufhin wütend die Sachen ihres Freundes vom Balkon. Just als dieser dabei ist, seine verstreut herumliegenden Habseligkeiten wieder aufzusammeln, trifft ihn ein Aschenbecher am Kopf und beschert ihm einen Schädelbasisbruch. Hat er den Vorfall seiner tobenden Freundin zu verdanken?
