Sohn ist nicht Sohn

SAT.1Staffel 9Folge 1591
Folge 1591: Sohn ist nicht Sohn

46 Min.Ab 12

Wer hatte ein Motiv, Nicolas Nagelstudio anzuzünden? War es ihr erboster Ex-Freund, nachdem er erfahren musste, dass das Kind, für das er zwei Jahre lang aufopferungsvoll gesorgt und das er sogar als Tattoo auf dem Arm verewigt hat, gar nicht von ihm ist? Doch auch die verlassene Ehefrau von Nicolas neuem Freund hätte genügend Gründe, um sich an der Nageldesignerin zu rächen und ihr zu schaden.

SAT.1
