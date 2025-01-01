Zum Inhalt springenBarrierefrei
SAT.1Staffel 9Folge 1592
Folge 1592: Drei Frauen für Benno

45 Min.Ab 12

Wer hat es auf Benno Maschke abgesehen? Nachdem ihn eine Briefbombe nur knapp verfehlte, wurde er aus dem Hinterhalt angeschossen. Dem nicht genug, wurde auch noch Bennos Bahnhofschließfach entleert, in dem sich 120.000 Euro befanden. Benno meint genau zu wissen, dass sein eigener Stiefbruder hinter den Anschlägen steckt. Wollte der ehemalige Hausmeister sich rächen, weil Benno ihm kurz zuvor gekündigt hatte?

