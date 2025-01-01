Zum Inhalt springenBarrierefrei
Schule oder Backstube

SAT.1Staffel 9Folge 1597
Folge 1597: Schule oder Backstube

46 Min.Ab 12

Robin und seine Schwester Sina schuften jede Nacht in der Bäckerei ihrer Eltern, seit Mutter Annegret ihren treulosen Ehemann rausgeworfen hat und alkoholabhängig geworden ist. Als Robins Klassenlehrer einen Kontrollbesuch ankündigt, überschlagen sich die Ereignisse: Annegret wird verletzt im Keller aufgefunden. Robin soll seine Mutter dort eingesperrt haben, um von Zuhause abzuhauen. Annegret beschuldigt allerdings ihren Noch-Ehemann. Will sie ihren Sohn vor Gericht schützen?

SAT.1
