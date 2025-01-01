Richter Alexander Hold
Folge 1597: Schule oder Backstube
46 Min.Ab 12
Robin und seine Schwester Sina schuften jede Nacht in der Bäckerei ihrer Eltern, seit Mutter Annegret ihren treulosen Ehemann rausgeworfen hat und alkoholabhängig geworden ist. Als Robins Klassenlehrer einen Kontrollbesuch ankündigt, überschlagen sich die Ereignisse: Annegret wird verletzt im Keller aufgefunden. Robin soll seine Mutter dort eingesperrt haben, um von Zuhause abzuhauen. Annegret beschuldigt allerdings ihren Noch-Ehemann. Will sie ihren Sohn vor Gericht schützen?
Richter Alexander Hold
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
12
