Richter Alexander Hold
Folge 1600: Das böse Gespenst
46 Min.Ab 12
Hat Simon Wenk tatsächlich seine Freundin Charlotte Gruner in einem Abbruchhaus sechs Meter in die Tiefe gestoßen und sie auf diese Weise getötet? Charlotte war in Besitz eines brisanten Videos, das die Clique bei einem Einbruch in die Lagerhalle von Charlottes Vater Ulrich zeigt. Dieser wurde dabei schwer verletzt. War es Simon, der Charlottes Vater mit einer Eisenstange niederstreckte und Charlotte anschließend daran hindern wollte, zur Polizei zu gehen?
Richter Alexander Hold
Alle 11 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Recht
Produktion:DE, 2001
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© SAT.1